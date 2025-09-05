Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Messi coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026

Messi coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026

Atacante evitou confirmar sua presença no Mundial e disse que, ‘pela lógica’, em razão de sua idade, não deveria disputar o torneio nos Estados Unidos, no Canadá e no México

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 09h39
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Lionel Messi Messi confirmou que a partida foi a sua última oficial com a camisa da Argentina em casa

Aos 38 anos, Lionel Messi ainda não sabe se disputará a Copa do Mundo de 2026. Após uma emocionante despedida da seleção argentina jogando em casa, o atacante evitou confirmar sua presença no Mundial e disse que, “pela lógica”, em razão de sua idade, não deveria disputar o torneio nos Estados Unidos, no Canadá e no México. “No momento, não sei se poderei jogar a próxima Copa do Mundo. Pela minha idade, o mais lógico é que isso não aconteça. Mas, bem, já estamos lá, estou animado, com vontade. Mas, como sempre disse, vou dia a dia e jogo a jogo”, declarou Messi, na saída de campo após a vitória argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Messi confirmou que a partida foi a sua última oficial com a camisa da Argentina em casa. “Neste ano tivemos muitos jogos, muitos consecutivos, um após o outro. Agora, depois de ficar alguns dias parado, voltei e senti um pouco o peso. Felizmente, consegui jogar três partidas seguidas, e é isso, ir dia a dia, sentir as sensações. O que está claro é que hoje foi o último jogo por pontos aqui.” Ao ser questionado sobre o futuro, ele voltou a se esquivar e não deu uma resposta definitiva.

“Agora é dia a dia, tentando me sentir bem e, acima de tudo, ser sincero comigo mesmo. Quando me sinto bem, aproveito. E se não estou bem, a verdade é que passo mal, prefiro não estar. Então, nada, vamos ver.” Atual campeã mundial, a Argentina assegurou sua vaga na Copa de 2026 com antecedência e já garantiu o primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, dez pontos à frente do segundo colocado, a seleção brasileira.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

