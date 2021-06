Messi completa 34 anos com futuro incerto no Barcelona e sonho vivo na Argentina

Defendendo a seleção na Copa América e buscando o seu primeiro título com a Albiceleste, o craque tem contrato com o clube catalão somente até a próxima quarta-feira, 30

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona Lionel Messi durante partida do Barcelona



Lionel Messi, um dos melhores jogadores de todos os tempos, está completando 34 anos nesta quinta-feira, 24. Homenageado pelo Barcelona, que relembrou os gols e grandes jogadas do astro por meio de vídeos históricos, o atacante tem futuro incerto no clube catalão. Com contrato somente até a próxima quarta-feira, 30, o argentino ainda não definiu se irá estender a sua gloriosa passagem pela equipe blaugrana. Vale lembrar que, na metade do ano passado, o craque tentou deixar o Camp Nou, mas foi impedido devido às questões contratuais.

O cenário, no entanto, é diferente. Após Josep Maria Bartomeu deixar a presidência do Barcelona e Juan Laporta voltar ao cargo máximo dentro do clube, Messi está mais inclinado a aceitar uma oferta de prorrogação de contrato. Em entrevistas recentes concedidas à imprensa espanhola, o atual mandatário disse estar otimista, mas uma das dúvidas se refere ao tempo de contrato. A expectativa do Conselho Administrativo é que Messi assine por mais duas temporadas. Perder um vínculo de mais de 20 anos com o jogador que foi eleito o melhor do mundo por seis vezes traria enorme desgaste para a imagem do clube.

Outra questão que gera dúvidas sobre a renovação de Messi é o projeto esportivo que o Barcelona pode oferecer. Conhecido por ser competitivo, o atacante quer continuar conquistando títulos e, para isso, pede uma equipe mais forte – nas últimas duas temporadas, ele só conquistou uma Copa do Rei, campeonato de menor expressão no cenário espanhol. Para isso, Laporta acena com mais duas ou três contratações, mas esbarra em dívidas das ordem de R$ 4 bilhões. Até o momento, além da chegada de Aguero, o clube confirmou Eric Garcia, Emerson e Memphis Depay para serem comandados por Ronald Koeman. De todos os reforços, o Barcelona desembolsou “apenas” 12 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para contar com o lateral brasileiro que estava no Real Bétis. Nos outros casos, a diretoria contou com reforços que estavam sem vínculo com outras agremiações.

🎆 El MEJOR se merece la MEJOR de las celebraciones. Envía tu felicitación de cumpleaños a Leo #Messi (fotos, vídeos, gráficas) con el hashtag #Messi34 🙌 pic.twitter.com/UfqpZvKUkQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 24, 2021

Enquanto tenta solucionar seu futuro, Lionel Messi tenta manter um sonho: o de conquistar um título com a seleção principal da argentina. Campeão Mundial Sub-20 (2005) e dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), o astro soma quatro vices com a Albicelste, sendo três da Copa América (2007, 2015 e 2016) e uma da Copa do Mundo (2014). Agora, ele volta a tentar conduzir o seu país a uma taça, algo que não acontece desde 1993. Na atual edição da Copa América, o camisa 10 foi importante nas vitórias diante de Uruguai e Paraguai, além do empate com o Chile. Líder da chave A, o time comandado por Lionel Scaloni já está classificada para as quartas de final do torneio e tem compromisso marcado contra a Bolívia, na segunda-feira, 28, pela última rodada da fase de grupos.