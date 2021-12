Messi, CR7, Mbappé e Lewandowski estão na seleção de 2021 de Federação Internacional

O único brasileiro na escalação é o meio-campista Jorginho, que é naturalizado italiano – a equipe é montada a partir de um conjunto de estatísticas levantadas pela instituição

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, em inglês) divulgou, na manhã desta terça-feira, 7, a sua seleção dos 11 melhores jogadores do mundo de 2021. Na lista, o único brasileiro é o meio-campista Jorginho, que é naturalizado italiano – a escalação é montada a partir de um conjunto de estatísticas levantadas pela instituição. Armada em um esquema com um goleiro, quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes, a equipe ideal tem: Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália), Achraf Hakimi (PSG/Marrocos), Leonardo Bonucci (Juventus/Itália), Ruben Dias (Manchester City/Portugal) e Alphonso Davies (Bayern de Munique/Canadá); Jorginho (Chelsea/Itália), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica) e Lionel Messi (PSG/Argentina); Kylian Mbappé (PSG/França), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polônia).