Messi e CR7 juntos na Juventus? Web ‘sonha’ em meio à crise no Barcelona

Reprodução/Instagram/Montagem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo



A web foi à loucura nesta quinta-feira (6) com a possibilidade de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo jogarem juntos na Juventus em um futuro não muito distante. A notícia sobre uma provável saída do craque argentino do Barcelona foi divulgada hoje, quando o jornal “Gazzetta dello Sport” relembrou que o camisa 10 tem um acordo com o clube catalão permitindo a sua saída sem multa rescisória.

De acordo com o periódico italiano, Messi poderia acionar tal cláusula prevista no contrato até maio. A informação surge com mais impacto graças à crise vivida no Barça após a troca de farpas entre o astro e Eric Abidal, diretor esportivo da agremiação Culé, nesta semana.

Depois do francês dar declarações ao jornal ‘Sport’ falando sobre a demissão de Ernesto Valverde e afirmando que o clima entre jogadores e treinador não era bom, Messi disse que Abidal “deveria cuidar apenas de suas tarefas.”

A discussão pública criou rumores de que Abidal seria demitido na quarta-feira (6). Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, no entanto, garantiu o ex-jogador no cargo e, agora, tenta apaziguar a situação às vésperas de uma reta decisiva na temporada.

Assim, em meio ao clima turbulento no Camp Nou, a “Gazzetta dello Sport” publicou que Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e Inter de Milão acompanham a situação e estariam interessados na contratação do atual melhor futebolista do mundo.

Messi e CR7 juntos agitam a internet!

Por isso, os nomes de Messi e Cristiano Ronaldo estiveram entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta quinta-feira. Empolgados, diversos amantes do futebol disseram aprovar uma parceria entre o argentino e o português.

MEU SONHO, E NEM É MEME Aceitaria fácil o Messi ir pra juve pra isso acontecer, juro por DEUS pic.twitter.com/2hieQAxi9M — ' (@messi_cec) February 6, 2020

Se a juve pegar o messi é o maior acontecimento da história do futebol fácil — Dylan Figueiredo (@DylanFigueired) February 6, 2020

Alguém Cria Uma Petição Para Messi e CR7 Jogarem Juntos ? — Jahseh Legend ❤ (@FulanuRael) February 6, 2020

Juventus com Messi e CR7

Eu acredito — Ikutachi (@ReadNoWaYu1) February 6, 2020

Pode não ir, mas seria bem legal Messi e cr7 no mesmo time pode admitir — Felipe Moni (@FelipeMoniM) February 6, 2020

Imagina ver Messi e Cr7 jogando no mesmo time, seria algo histórico demais https://t.co/TQM4lp7wp4 — Emerson (@emervargas1909) February 6, 2020