Messi e Mbappé comandam vitória suada do PSG diante do RB Leipzig 

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Messi e Mbappé marcaram na partida entre PSG e RB Leipzig, pela Liga dos Campeões



O Paris Saint-Germain sofreu muito, mas conseguiu vencer o RB Leipzig por 3 a 2 na tarde desta terça-feira, 19, no estádio Parque dos Príncipes, na França, em jogo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. O suado resultado foi obtido, principalmente, graças ao talento de Lionel Messi e Kylian Mbappé. O argentino marcou duas vezes, sendo uma de pênalti, enquanto o francês participou de todos os gols parisienses. Com o resultado, a equipe treinada por Maurício Pochettino retoma a liderança do Grupo A, com sete pontos conquistados. O PSG é seguido por Manchester City (6) e Club Brugge (4), enquanto o conjunto alemão ainda não pontuou.

Sem Neymar, o PSG sofreu com algumas investidas do RB Leipzig no começo do jogo. Ainda assim, em contra-ataque, Kylian Mbappé abriu o marcador ao seu estilo, aos 8 minutos. O atacante avançou com a bola dominada, encarou o marcador e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Mesmo com o “banho de água fria”, o time da Red Bull continuou melhor, acertou a trave com André Silva e igualou com o próprio atacante, aos 27. O português aproveitou cruzamento de Angeliño e, na segunda trave, desviou para as redes. A partir daí, o jogo ficou aberto, com as duas equipes tendo oportunidades para balançar as redes.

Na volta do intervalo, o RB Leipzig seguiu aproveitando os espaços deixados pelos mandantes e virou o placar com Mukiele. Em novo cruzamento de Angeliño, o jogador apareceu livre para completar no segundo pau. Pochettino, então, promoveu algumas alterações, fortalecendo o meio-campo com as entradas de Danilo e Wijnaldum. As mexidas deram certo e o PSG conseguiu retomar a dianteira. Primeiro, Messi roubou a bola, tabelou com Mbappé e empatou. Logo na sequência, Mbappé foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Messi bateu de cavadinha e no centro da meta, surpreendendo arqueiro. No fim, o VAR confirmou outra penalidade para os franceses. Mbappé, entretanto, pegou embaixo da bola e acabou isolando.

