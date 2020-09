Após polêmica sobre saída, Messi treina pela 1ª vez com o grupo no Barcelona

O craque argentino se apresentou ao lado do atacante brasileiro Philippe Coutinho depois do segundo teste PCR de ambos dar negativo para Covid-19

Barcelona/Divulgação Lionel Messi participa do primeiro treinamento com o restante do elenco do Barcelona após anunciar que gostaria de deixar o clube



Dois dias depois de voltar a treinar no Barcelona após a decisão de permanecer no clube por mais uma temporada, o craque argentino Lionel Messi fez nesta quarta-feira, 09, a sua primeira atividade em campo com o restante do grupo e com o técnico holandês Ronald Koeman, contratado no mês passado para o lugar de Quique Setién. Ele se apresentou ao lado do atacante brasileiro Philippe Coutinho depois do segundo teste PCR de ambos dar negativo para Covid-19.

Antes de se reunir com os companheiros de time em campo, Messi trabalhou sozinho na última segunda-feira no CT do clube e fez o primeiro teste PCR. Na terça, antes de submeter-se ao segundo teste para detecção do novo coronavírus, voltou a se exercitar sem a presença de outro jogador. Messi estava afastado do grupo do Barcelona desde 14 de agosto, dia da goleada sofrida para o Bayern de Munique por 8 a 2, em Lisboa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Aquele resultado foi a gota d’água na relação entre o argentino e a direção, que vinha se desgastando ao longo das últimas temporadas. Tanto que, no último dia 25, ele fez um pedido oficial para deixar o clube nesta janela de transferências.

Desde então, uma crise tomou conta do ambiente do Barcelona e muitas reviravoltas aconteceram até que Messi se pronunciasse na última sexta-feira para assegurar que ficaria no clube até o final da temporada 2020/2021, quando acabará o seu contrato. Nesta quarta-feira, Messi e Coutinho tiverem a companhia dos espanhóis Ansu Fati e Sergio Busquets e do holandês Frenkie de Jong, que retornaram de compromissos com suas seleções pela Liga das Nações da Uefa, além do uruguaio Luís Suárez e do chileno Arturo Vidal, cujas saídas estão sendo encaminhadas, já que não fazem parte dos planos de Koeman.

Outra boa notícia para torcida do Barcelona nesta quarta-feira foi a alta médica do zagueiro francês Umtiti, que está curado da Covid-19 que contraiu em meados de agosto. O Barcelona iniciará oficialmente a temporada apenas no próximo dia 27 contra o Villarreal, já pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão teve a estreia na competição adiada para cumprir o período legal de férias dos jogadores. Antes, o elenco encara dois amistosos que servem como preparação contra o Gimnàstic e o Girona neste sábado e na próxima quarta-feira, respectivamente. É provável que Messi esteja em campo nestas atividades.

*Com informações do Estadão Conteúdo