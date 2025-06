Mundial de Clubes: Fifa suspende dupla do Boca Juniors por quatro jogos após expulsões contra o Benfica

O zagueiro Nicolás Figal e o volante Herrera estão fora da partida contra o Bayern de Munique, nesta sexta-feira (20); imprensa argentina insinuou favorecimento aos europeus na competição

Cristobal Herrera-Ulashkevich/EFE/EPA Nicolás Figal, do Boca Juniors, deixa o campo após ser expulso durante a partida contra o Benfica, pela fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, no Hard Rock Stadium, em Miami



A Fifa anunciou punições a dois jogadores do Boca Juniors após o empate por 2 a 2 com o Benfica, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O zagueiro Nicolás Figal e o volante Ezequiel Fernández (Herrera) foram suspensos por quatro partidas. Ambos foram expulsos durante o confronto, disputado em clima tenso em Orlando. Figal recebeu cartão vermelho direto por uma entrada com a sola na canela do meio-campista Florentino Luís, que sofreu uma luxação no ombro na sequência do lance. Já Herrera, que havia sido substituído, foi expulso por protestar de forma incisiva contra a arbitragem enquanto estava no banco de reservas.

A decisão da Fifa gerou críticas entre torcedores e parte da imprensa argentina. Nas redes sociais, muitos apontaram excesso de rigor nas punições ao Boca e levantaram suspeitas de favorecimento a clubes europeus. O clube argentino pretende recorrer, mas já sabe que terá desfalques importantes para o jogo contra o Bayern de Munique, nesta sexta-feira, às 22h (horário de Brasília), em Miami. Com apenas um ponto, o Boca precisa vencer — ou ao menos não perder — para seguir com boas chances de classificação.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Fifa também puniu o atacante Andrea Belotti, do Benfica, com dois jogos de suspensão. O italiano foi expulso após atingir a cabeça de Ayrton Costa com o pé, em uma jogada violenta no segundo tempo. O time português volta a campo mais cedo, às 13h de sexta-feira, contra o Auckland City, no Inter&Co Stadium.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira