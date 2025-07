Mural de autoria coletiva homenageia Diogo Jota em Liverpool

A obra de arte de rua foi pintada pelo coletivo Murwalls há oito dias na Sybil Road, perto do estádio de Anfield

Centenas de pessoas em Liverpool já contribuíram para um mural que homenageia com a mensagem “Forever 20” (Para sempre 20) o jogador de futebol português Diogo Jota, que morreu em 3 de julho junto ao irmão, André Silva, em um acidente de carro na Espanha. A obra de arte de rua foi pintada pelo coletivo Murwalls há oito dias na Sybil Road, perto do estádio de Anfield, mas desde então ganhou vida própria com a contribuição de centenas de escritos adicionados pelos torcedores a “Forever 20”, o número da camisa do jogador no Liverpool.

“Toda vez que eu for a um jogo agora, poderei ver meu nome lá. Acho que as mensagens que deixamos nos comentários online para celebrar Jota e seu irmão, e as que escrevemos em uma parede para lembrar o que ele fez por nós, são simplesmente maravilhosas”, disse à “BBC” Grace Merritt, que trabalhou pessoalmente com o jogador como assessora de comunicação. O artista Kevin Gates, conhecido como ‘Kop Artist’, também assinou seu nome no tijolo cinza da Sybil Road para mostrar que Diogo foi um jogador “fantástico” que “fará muita falta”.

Além de Murwalls com o mural “Forever 20”, outros criadores querem fazer sua parte para manter viva a memória do jogador, como o artista de rua Paul Curtis, de Liverpool. Curtis lançou uma campanha online de arrecadação de fundos que já angariou mais de 25.000 libras, com doações procedentes de mais do que apenas torcedores do Reds. “Obviamente, muitos torcedores do Liverpool fizeram doações, mas também torcedores do Everton e do Manchester United, o que mostra o alcance do rapaz e o quanto ele é respeitado”, disse ele à “BBC”.

O dinheiro também chegou do Japão e dos Estados Unidos, o que “dá uma ideia de como Jota era”, uma pessoa que “tocou outras pessoas além do futebol”, acrescentou Curtis.

