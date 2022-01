Mauro Beting projeta 2022 do São Paulo: ‘Está mais para sonhar com algo legal do que para sobreviver’

Comentaristas do programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, analisaram as movimentações do Tricolor no mercado e fizeram projeções para a temporada do clube

Em preparação para a temporada de 2022, o São Paulo já anunciou as chegadas de alguns jogadores como o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, e os meias Alisson, Patrick e Nikão. Além disso, o clube do Morumbi está negociando a chegada de outros defensores e do meia-atacante Soteldo, que atualmente defende o Toronto FC, e a saída de algumas peças, como o atacante Pablo, que está sendo especulado no Santos e no Athletico-PR, sua ex-equipe. A movimentação do São Paulo no mercado foi analisada pelos comentaristas do programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 12. Segundo o comentarista Mauro Beting, as mudanças no Tricolor permitem o time sonhar com uma temporada melhor em comparação com a de 2021, na qual o clube brigou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro.

“Pegando o Pablo, acho que é a questão que o São Paulo precisa resolver até financeiramente, porque o investimento foi muito e não está dando certo. Em relação à zaga, eu acho legal reforçar e ir aos pouquinhos as coisas se acertando, até para a meta. Não acho que o Jandrei deva ser titular, mas o Volpi foi tão instável. […] Ele teve seus momentos e suas infelicidades. Reforços são necessários sim para um São Paulo que está tendo de ser reconstruído. Acho que esse 2022 do São Paulo está mais para o primeiro semestre que pro segundo. Ou seja, mais para um time que pode ganhar o paulistão, […] Copa do Brasil e Sul-Americana, que pode ganhar. Óbvio que um tri (campeão) da América não pode pensar em um bicampeonato da Sul-Americana. Acho que é mais para o São Paulo sonhar com alguma coisa legal do que sobreviver como foi no brasileiro passado”, afirmou Beting.

