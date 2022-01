Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Murilo, ex-Lokomotiv Moscou

Defensor revelado pelo Cruzeiro é o quinto reforço da equipe de Abel Ferreira para a temporada 2022; anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 12

Cesar Greco / SE Palmeiras Zagueiro defendeu o Lokomotiv Moscou entre 2019 e 2021



O Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Murilo Cerqueira, 26, para a disputa da temporada de 2022. O jogador foi anunciado na manhã desta quarta-feira, 12, e assinou um contrato com duração até o fim de 2026. O defensor será o quinto reforço do alviverde para a temporada. Revelado no Cruzeiro, onde atuou ao lado de Rony e Mayke, Murilo estreou em 2017 e foi vendido ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, em 2019. No país europeu, atuou em 71 partidas, marcado cinco gols e vencendo a Supercopa da Rússia de 2o19 e a Copa da Rússia 2021. O zagueiro atua pelo lado esquerdo da defesa, mas não é canhoto, como desejava o técnico Abel Ferreira. Além do zagueiro, o Palmeiras já anunciou a chegada do goleiro Marcelo Lomba, dos meio-campistas Atuesta e Jaílson, e do atacante Rafael Navarro.