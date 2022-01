Na véspera da Supercopa da Espanha, Ancelotti não vê favorito entre Barcelona e Real Madrid

El Clássico define uma das vagas à final nesta quarta-feira, dia 12, às 16h

EFE/ Enric Fontcuberta Vinícius Junior é esperança da equipe merengue no Superclássico



Os 17 pontos de vantagem na classificação do Espanhol e as quatro vitórias seguidas no clássico não iludem o técnico Carlo Ancelotti para a semifinal da Supercopa da Espanha. O treinador do Real Madrid sabe que terá uma dura batalha diante do Barcelona, em Riad, nesta quarta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília). Pra ele não existe favoritismo, mas já montou a equipe de forma a surpreender o rival. “Eu ficaria preocupado se os jogadores pensassem que somos favoritos, mas não pensam. Eles acham que temos que fazer tudo para ganhar”, disse o treinador italiano. “Esses jogos são sempre equilibrados, não importa a distância na classificação. Como foi a partida da La Liga“, completou. Diferentemente de outros treinadores, que evitam falar de seus principais rivais, Ancelotti não viu problema em avaliar o Barcelona e elogiou o oponente. “Gosto porque é um time que tem identidade, nos moldes do Barça de sempre. Acho que é uma equipe que vai melhorar com a contribuição do Xavi“, avaliou.

“(O Barcelona) tem jogadores veteranos como Busquets, Piqué ou Alba, que sempre dão muito ao time. Mas os jovens se destacam muito agora, como Gavi ou Nico, que podem ter um grande futuro”, completou, listando jogadores com os quais está tendo atenção especial. Para superar o adversário, além da boa fase de Vinícius Júnior ao lado de Benzema, Ancelotti deve apostar em outro atacante brasileiro. “Carvajal é uma dúvida. Na direita também, posso usar Rodrygo na vaga de Asensio, para colocar algo mais fresco. São as únicas dúvidas que tenho. É um duelo importante e gostamos de jogar esse tipo de jogo. Temos de atuar no melhor nível, pois jogamos contra uma equipe forte e com o mesmo objetivo, que é chegar à final”, finalizou. A Supercopa será toda definida na Arábia Saudita. Além do Superclássico, fazem a outra semifinal Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, na quinta-feira, às 16h. A final será no domingo, dia 16, ainda sem horário confirmado.

*Com informações do Estadão Conteúdo