Na volta de Steve Gerrard ao Anfield, Liverpool vence o Aston Villa por 1 a 0

Ex-jogador dos Reds e agora treinador dos Villans foi ovacionado pela torcida

Reprodução/ Twitter Liverpool Salah marcou o gol da vitória dos Reds, de pênalti



O grande reencontro aconteceu. Agora como técnico do Aston Villa, Steve Gerrard retornou ao Anfield com seu status de lenda intacto. O ex-jogador do Liverpool encontrou em campo ovacionado pela torcida, e agradeceu a recepção. No campo, no entanto, o resultado não foi muito bom para ele. A partida terminou 1 a 0 para os donos da casa, com gol de Mohamed Salah aos 22 minutos do segundo tempo, de pênalti. O Aston Villa não teve muito poder de fogo e terminou o jogo sem nenhum chute a gol. A equipe de Jürgen Klopp, em contrapartida, se manteve o tempo todo no ataque e teve boas chances, mas desperdiçou a maioria. A vitória deixa o Liverpool na cola do líder Manchester City, com 37 pontos contra 38 do rival. O Chelsea vem logo atrás, em terceiro, com 36 pontos. A equipe de Gerrard está em 12º com 19 pontos. O próximo compromisso dos Reds será contra o Newcastle na quinta-feira, dia 16, às 17h (horário de Brasília). O Aston Villa enfrenta o Norwich na terça-feira, dia 14, às 16h45.