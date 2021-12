Verstappen supera Hamilton e será pole na decisão do título da Fórmula 1

Holandês fez o tempo de 1min22s109, 0s371 mais rápido do que o britânico da Mercedes

Reprodução/ Twitter F1 Max Verstappen foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado



A decisão do título da Fórmula 1 terá Max Verstappen (Red Bull) na primeira posição do grid de largada. O holandês garantiu a pole position do GP de Abu Dhabi, o último da temporada, ao fazer a melhor volta do treino classificatório deste sábado, 11, em 1min22s109. Lewis Hamilton (Mercedes) foi 0s371 mais lento e terminou em segundo, enquanto a terceira colocação ficou com Lando Norris, da McLaren. Verstappen largará na ponta pela décima vez no ano após passar um período de três corridas sem a pole – a última havia sido em outubro, nos Estados Unidos. Não à toa, saiu do carro com um largo sorriso, comemorando muito a conquista. Líder do ranking, o holandês tem os mesmos 369.5 pontos que Hamilton, mas está na frente pois leva vantagem no número de vitórias, com nove contra oito do britânico.

“É um sentimento incrível. Teve horas boas e ruins, mas estou muito feliz pela pole. É tudo o que queríamos. Mas eles tiveram uma performance muito forte nas últimas corridas. Vamos ver amanhã. Me senti bem com os dois pneus. Quando esfria com os pneus macios fica um pouco melhor. Vamos ver a largada e depois vamos ver como será”, afirmou o piloto da Red Bull. Já os parceiros de Verstappen e Hamilton ficaram de fora do top 3, mas entraram no top 10. Sergio Perez conseguiu um quarto lugar para a Red Bull e Valtteri Bottas ficou em sexto pela Mercedes. Entre os dois, está Carlos Sainz, da Ferrari, em quinto. Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo fecham as dez primeiras colocações do grid.

STARTING GRID How we'll line up for our title decider on Sunday!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/RqO6HNorCK — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo