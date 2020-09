‘Você é um racista’: Vídeo mostra toda a discussão entre Neymar e González; assista

Emissora responsável pela transmissão da partida, a Télefoot informou que não encontrou insultos racistas nas imagens disponíveis do jogo; confira

Reprodução Momento em que Neymar acerta a cabeça de Álvaro González com o punho esquerdo



O jornal espanhol Marca divulgou na noite da última segunda-feira, 14, um vídeo de pouco mais de cinco minutos que mostra toda a discussão entre Neymar e o polêmico zagueiro Álvaro González na reta final do jogo entre PSG e Olympique de Marseille, no último domingo, 13, no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Durante o entrevero, é possível ver o brasileiro dizendo por diversas vezes ao defensor espanhol: “você é um racista!”. A confusão terminou com a expulsão do camisa 10 por ter acertado um tapa na cabeça do rival. Assista ao vídeo abaixo:

Emissora responsável pela transmissão da partida, a Télefoot informou que foi possível identificar insultos de Álvaro ao atacante brasileiro, mas não de cunho racista. Por sua vez, o diretor de futebol do PSG, Leonardo, reforçou que há registros das ofensas do defensor do Olympique de Marselha. “Não vou comentar o que ocorreu. Passou na televisão. Há as imagens, há o áudio, e o caso será julgado. Neymar me falou o que aconteceu”, disse. A TV entregou todas as imagens à liga que organiza o Campeonato Francês. Segundo a rádio RMC, Neymar pode receber até sete jogos de suspensão pela agressão a González. O zagueiro, por sua vez, pode ser alvo de gancho de até 10 partidas caso o racismo seja comprovado.

Toda a confusão envolvendo Neymar e Álvaro González começou aos 37min do primeiro tempo do jogo do último domingo, quando o brasileiro foi até o quarto árbitro e acusou o rival de racismo repetindo “Racismo no!”, em espanhol. A arbitragem não tomou nenhuma atitude. No fim da partida, no entanto, ambos voltaram a discutir, e o brasileiro chamou Álvaro de racista novamente. Houve uma grande confusão depois da marcação de uma falta, e o craque do PSG foi expulso por dar um tapa na cabeça do rival. Ele deixou o campo indignado e disparou para o quarto árbitro: “olha o racista! Porque era um racista, por isso lhe peguei”. Assista aos videos abaixo:

Cositas del primer tiempo. Di María lo escupe a Álvaro y éste de seguro lo insulta. La acusación de los jugadores del PSG (Angelito y Neymar) es que los insultos del español son racistas. El defensor del OM se excusa "no fue racismo tío" pic.twitter.com/TqqE0eJH8W — Joaco Pelayo (@jqnpelayo) September 13, 2020

NEYMAR foi expulso por dar esse tapa, no JOGADOR que chamou ele de MACACO! Lamentável. pic.twitter.com/s3RDnV8Jha — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) September 13, 2020

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders… We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 13, 2020

Depois do jogo, Neymar desabafou no Twitter. “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”, disparou. “VAR pegar a minha ‘agressão’ é mole… Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de ‘Mono hijo de puta’ (macaco filho da p…) Isso eu quero ver! E aí? Carretilha você me pune… Cascudo sou expulso… E eles? E aí?”, acrescentou.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Álvar Gonzalez, por sua vez, postou uma foto ao lado de colegas de equipe negros e não deixou de provocar Neymar. Nas redes sociais, o zagueiro espanhol escreveu: “não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis 3 pontos hoje”.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Esta polêmica, no entanto, foi apenas a gota d’água de um clássico extremamente violento. Ao todo, o árbitro Jérôme Brisard distribuiu 17 cartões amarelos e cinco vermelhos. Todas as expulsões aconteceram no entrevero no minuto final do jogo. Depois de uma falta no meio-campo, Kurzawa e Amavi trocaram agressões e levaram o vermelho direto. Paredes e Benedetto receberam o segundo amarelo na confusão e também foram expulsos. O quinto vermelho foi para Neymar, pelo tapa que deu em Álvaro González. Durante o jogo, o defensor espanhol chegou a reclamar com a arbitragem sobre uma suposta cusparada de Di María, que também alegou ter sido ofendido pelo adversário.