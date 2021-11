Imprensa internacional repercute morte de Marília: ‘Rainha da Sofrência’

Veículos exaltam história na música e relembram conquistas da artista, como o Grammy Latino de 2019

WILL DIAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Revista Billboard citou os alcances que a Marília atingiu com uma transmissão ao vivo durante a pandemia



A morte da cantora Marília Mendonça também repercute na imprensa internacional. Vítima de um acidente aéreo nesta quinta-feira, 5, a artista foi lembrada como a “Rainha da Sofrência” pelo The New York Times, que citou a artista como “icônica” na música country brasileira, que seria o sertanejo. “Ela ganhou o Grammy Latino de 2019 de melhor álbum de sertanejo por ‘Em Todos Os Cantos’. E foi a sensação nas redes sociais, com 7,8 milhões de seguidores no Twitter , 22 milhões no YouTube e mais de 38 milhões no Instagram”, diz a publicação. A revista Billboard, que também repercutiu o acidente aéreo, citou os alcances que a Marília atingiu com uma transmissão ao vivo durante a pandemia. “Seu evento de três horas # LiveLocalMarília Mendonça em 8 de abril de 2021, teve mais de 3,3 milhões de espectadores simultâneos no YouTube. No mesmo mês, ela atingiu a 6ª posição na parada Social 50 da Billboard”, diz o texto sobre a “estrela do sertanejo brasileiro”.

O francês Le Parisien lembrou a amizade de Marília com o jogador Neymar, que atua no Paris Saint Germain, citou a presença da artista no aniversário do craque, em 2019, e completou exaltando sua história na música. “Eleita como estrela do sertanejo, gênero musical ultra popular no Brasil, ela foi a artista mais ouvida em seu país em 2019 e 2020”, ressalta o texto.