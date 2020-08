Neymar lamenta derrota do PSG para o Bayern: ‘Tentamos de tudo’

Brasileiro usou as redes sociais para se expressar após a derrota na decisão da Liga dos Campeões

Reprodução Neymar ficou com o vice da Liga dos Campeões



Depois de chorar copiosamente, Neymar se manifestou sobre a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões, neste domingo, 23, no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal. Através de suas redes sociais, o camisa 10 do time francês lamentou o revés e afirmou que sua equipe tentou de tudo para conquistar a inédita taça continental. “Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês e PARABÉNS ao BAYERN”, escreveu.

O Bayern de Munique faturou o caneco após superar o PSG com gol de Coman, no segundo tempo. O time alemão soube segurar bem o ímpeto do adversário, sem sofrer nos minutos finais. Neymar, principal estrela do time francês, acabou fazendo uma partida pouco inspirada.

Thiago Silva, que fez o seu último jogo com a camisa do Paris, também ficou triste com a derrota. “Este foi o meu último jogo pelo PSG. Estou muito decepcionado porque poderíamos ter vencido a final. Quero agradecer a todos os fãs pelo amor. Quero jogar mais 3 ou 4 anos e estar na Copa do Mundo do Catar”, comentou.