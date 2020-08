Thiago Alcântara festeja título do Bayern: ‘Sou o homem mais feliz do mundo’

Meio-campista foi titular na vitória sobre o PSG na final da Liga dos Campeões

Reprodução/Bayern Thiago Alcântara celebra título do Bayern ao lado de Coutinho e Lewandowski



Titular do Bayern de Munique na vitória sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0 neste domingo, 23, no Estádio da Luz, na final da Liga dos Campeões, o meia Thiago Alcântara vibrou bastante ao vencer o torneio continental pela segunda vez, a primeira pela equipe alemã. “Sou o homem mais feliz do mundo. Foi uma grande exibição de todos os jogadores, tanto os titulares quanto aqueles que entraram no decorrer do jogo”, declarou o meia espanhol, campeão também em 2011, ainda pelo Barcelona. “Fizemos um trabalho formidável”, completou.

O jogador de 29 anos rejeitou algumas propostas da diretoria do Bayern para renovação de contrato e, segundo especulações da imprensa europeia, pode estar de saída rumo à Inglaterra, onde despertou o interesse de Liverpool e Arsenal. Thiago, que é filho do ex-meia Mazinho, campeão mundial pela seleção brasileira em 1994, elogiou a Uefa pela estrutura montada para a parte final da Liga dos Campeões. Devido à pandemia do novo coronavírus, a partir das quartas de final, o mata-mata foi decidido sempre em jogo único em Lisboa. “A Uefa nos tratou muito bem, e também os funcionários do hotel”, destacou.

*Com informações da EFE