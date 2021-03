Neymar tem missão mais difícil para voltar à final da Liga dos Campeões com o PSG

O time parisiense ‘caiu’ no lado mais difícil da chave do torneio continental, ao contrário da última edição, quando enfrentou adversários menos tradicionais e expressivos, como Atalanta e RB Leipzig, nas quartas e semifinal, respectivamente

No início de fevereiro, o atacante Neymar prometeu voltar à final da Liga dos Campeões da Europa com a camisa do Paris Saint-Germain. Amargurado com o vice-campeonato da temporada passada, quando participou da derrota do PSG na decisão diante do Bayern de Munique, o atacante brasileiro fez a afirmação em meio aos rumores sobre a sua renovação de contrato com o clube francês. O sorteio realizado pela Uefa, na manhã desta sexta-feira, 19, entretanto, complicou a missão do camisa 10. Isto porque o time parisiense “caiu” no lado mais difícil da chave do torneio continental, ao contrário da última edição, quando enfrentou adversários menos tradicionais e expressivos, como Atalanta e RB Leipzig, nas quartas e semifinal, respectivamente.

O PSG, de Neymar, irá enfrentar nas quartas de final justamente o Bayern de Munique, atual campeão e dono de seis títulos na temporada passada: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Mundial de Clubes, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Europa. Para piorar, o Gigante da Baviera segue em alta, liderando a Bundesliga e vindo com cinco vitórias consecutivas – entre elas, uma goleada por 4 a 1 diante da Lazio, nas oitavas. O astro do time, como não poderia ser diferente, é Robert Lewandowski, atual melhor do mundo da Fifa e responsável por 39 gols em 35 partidas da equipe desde o começo da temporada 2020/21.

Caso avance à semifinal, o time de Neymar, Mbappé, Di María e companhia também terá uma “pedreira” pela frente. O possível rival do PSG na semifinal sairá do confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund. Os ingleses, favoritos no embate e comandados por Pep Guardiola, atravessam grande fase e lideram o Campeonato Inglês com extrema facilidade – a diferença para o United, segundo colocado, é de 14 pontos. O conjunto aurinegro, por sua vez, não está tão bem assim no Nacional, ocupando somente a quinta posição do Alemão, mas conta com o talento de Erling Haaland, artilheiro da Liga dos Campeões e dono de marcas incríveis: 31 gols e 8 assistências nesta temporada.

Desta forma, para cumprir a sua promessa, Neymar terá que voltar em grande forma para ajudar os seus companheiros de Paris Saint-Germain. Fora dos gramados desde o dia 10 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o atleta terá até o começo de abril para se preparar fisicamente para o primeiro duelo contra o Bayern de Munique. Se chegar à decisão, o brasileiro irá encarar Real Madrid, Liverpool, Chelsea ou Porto.