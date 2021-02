PSG confirma baixa para duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain visita o time catalão no dia 16 de fevereiro pelas oitavas de final do torneio europeu

Reprodução/ Twitter PSG Di María celebra gol contra o Nice



O Paris Saint-Germain informou na manhã desta terça-feira, 9, que o meia-atacante Ángel Di María não estará à disposição para as próximas partidas do time, incluindo o confronto diante do Barcelona, no Camp Nou, marcado para a outra quarta-feira, 16 de fevereiro, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em comunicado oficial, o clube parisiense comunicou que o argentino realizou exames clínico e radiológico que confirmam uma lesão do reto femoral da coxa direita. Agora, o jogador passará por uma nova avaliação na semana que vem para esclarecer o prognóstico de recuperação.

Destaque do PSG ao lado de Neymar e Kylian Mbappé, Di María está sendo peça-chave na equipe, contabilizando 25 partidas e perdendo apenas seis na temporada do time parisiense. Até o momento, o meia-atacante soma 5 gols e 12 assistências, sendo um dos principais garçons da equipe – na última temporada, ele acabou se consagrando como o jogador com mais passes para gols do elenco.

Quem também pode desfalcar o PSG na partida decisiva da Champions League são o meio-campista Marco Verratti e o atacante Mauro Icardi. O primeiro está se recuperando de uma contusão no quadril, sendo descartado para o jogo de amanhã, contra o Caen, pela Copa da França. O argentino, por sua vez, vive situação incerta após uma lesão na coxa direita, precisando de mais tempo para uma reavaliação.