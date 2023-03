Neymar vai passar por cirurgia e desfalcará o PSG até o fim da temporada

Em nota, o Paris Saint-Germain explicou que a equipe médica recomendou a operação para evitar que o atacante sofra contusões com certa recorrência

REUTERS/Sarah Meyssonnier Com uma lesão no tornozelo, Neymar está fora da temporada europeia



O Paris Saint-Germain informou na tarde desta segunda-feira, 6, que Neymar precisará passar por um procedimento cirúrgico para tratar de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Em nota, o PSG explicou que a equipe médica recomendou a operação para evitar contusões com certa recorrência – o camisa 10 já havia machucado a região durante a Copa do Mundo de 2022, no fina do ano passado. Segundo o comunicado, a opção foi consenso entre todos os especialistas consultados. A cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha, no Catar. Com a decisão, o craque ficará fora dos gramados de 3 a 4 meses, perdendo o restante da temporada europeia. Além de liderar o Campeonato Francês e estar vivo na busca pelo 11º troféu, o time parisiense continua sonhando com a taça da Liga dos Campeões. Após ser derrotada pelo Bayern de Munique em pleno Parque dos Príncipes, a equipe de Christophe Galtier precisa de uma vitória sobre os bávaros nesta terça-feira, 7, na Alemanha, para continuar vivo no torneio.

Neymar sofreu a lesão na vitória do PSG sobre o Lille, no Parque dos Príncipes, em 19 de fevereiro, pela liga nacional. Na ocasião, o atacante torceu o tornozelo direito e caiu no gramado com muitas dores. Durante o atendimento médico, o brasileiro demonstrou decepção e chegou a chorar em frente aos companheiros. Sem condições de jogo, o camisa 10 precisou ser retirado de campo com auxílio de uma maca. Na semana passada, Galtier já havia informado que ele seria uma baixa no duelo contra o Bayern. Além disso, o técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, deixou o craque de fora na lista de convocados para o amistoso contra o Marrocos, marcado para 25 de março. Desta forma, ele encerra a temporada 2022/23 com 29 partidas pelo Paris Saint-Germain, contribuindo com 18 gols e 17 assistências. Contratado em 2017, Neymar vem sofrendo com lesões desde que desembarcou na França.