Noruega x Suíça: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

EFE/EPA/FREDRIK VARFJELL NORWAY OUT Norueguês Erling Braut Haaland comemora após marcar o gol de 6 a 0 durante a partida do Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da FIFA de 2026 entre Noruega e Moldávia em Oslo, Noruega



Noruega e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (31), às 13h, no estádio Ullevaal Stadion, em Oslo, em amistoso internacional.

As duas seleções chegam depois de derrotas no primeiro amistoso da Data FIFA, mas já classificadas para a Copa do Mundo 2026. Noruega tem o mando de campo e Haaland como trunfo; Suíça tem mais experiência e costuma ser competitiva.

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A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.