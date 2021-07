Vampeta revela conversa com César Sampaio sobre ‘fracasso’ de Bruno Henrique na seleção; assista 

Auxiliar de Tite contou ao comentarista do Grupo Jovem Pan o motivo para o atacante do Flamengo ter atuado apenas 16 minutos nos amistosos contra Colômbia e Peru, em setembro de 2019

Em meio aos problemas no setor ofensivo do Brasil durante a Copa América, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, revelou que conversou com César Sampaio, auxiliar de Tite na seleção brasileira, sobre o motivo de Bruno Henrique, do Flamengo, não ter sido mais convocado para defender a Canarinho. De acordo com o ex-jogador, a comissão técnica avaliou que o atacante não rendeu o esperado em uma atividade com o restante do elenco. Vale lembrar que o atleta foi convocado somente para os amistosos contra Colômbia e Peru, em setembro de 2019, participando de apenas 16 minutos nas duas partidas.

“Vocês viram que o Bruno Henrique não foi mais convocado para a seleção porque, de acordo com o que um membro da comissão técnica me disse, ele não foi bem no campo reduzido em atividade de toque, passe. Eu falei: ‘Você tá de brincadeira comigo. O Bruno Henrique é para jogar em campo aberto. Espaço reduzido é para Roberto Firmino, Everton Ribeiro, Coutinho. O Bruno Henrique é profundidade’. Todo cara que é veloz vai sofrer em um espaço curto. Chegou até a mim que o problema foi de treinamento. E sabe quem falou isso para mim? Um membro da comissão técnica chamado César Sampaio! Ele me falou isso!”, disse o Velho Vamp durante o programa “Canelada”.