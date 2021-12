Novo sorteio da Uefa coloca Real Madrid contra PSG nas oitavas da Liga dos Campeões; confira  

Após o problema técnico ocorrido na manhã desta segunda-feira, a Uefa realizou um novo sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nele, ficou definido que o Real Madrid irá enfrentar o Paris Saint-Germain, de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé e companhia. Já o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, terá pela frente o Atlético de Madrid. Atual campeão do torneio, o Chelsea foi o único que continuou com o mesmo adversário do primeiro evento. Os “Blues” serão os adversários do Lille, atual campeão francês. Vale lembrar que

os jogos acontecerão nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, e as partidas de volta ocorrem nos dias 8, 9, 15 e 16 de março.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021