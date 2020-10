OneFootball transmitirá o Campeonato Francês de graça para o Brasil; saiba como assistir

O aplicativo também tem transmitido as partidas do Campeonato Alemão

Yoan Valat/EFE Campeonato Francês será transmitido de graça pelo aplicativo OneFootball



Para quem é fã de Neymar, Mbappé e companhia, acompanhar as partidas do Campeonato Francês no Brasil ficará mais fácil a partir deste final de semana. Nesta sexta-feira, 30, o aplicativo OneFootball anunciou em seu site oficial que irá transmitir as partidas da Ligue 1 para o Brasil de graça. “Os craques que desfilam nos gramados da França agora estão também na tela do seu celular”, diz o anúncio. A transmissão será feita em parceria com a beIN Sports, que é a detentora dos direitos de transmissão do campeonato. Além das partidas, os torcedores também terão acesso a conteúdos em vídeo inéditos e exclusivos.

31/10 – 13h – Rennes x Stade Brestois 29 – em inglês

31/10 – 17h – Nantes x PSG – em português

01/11 – 9h – Saint-Etienne x Montpellier – em inglês

01/11 – 13h – Monaco x Bordeaux – em português

01/11 – 17h – Lille x Lyon – em português

O futuro das transmissões internacionais

O OneFootball também tem transmitido para o Brasil, com exclusividade, o Campeonato Alemão. O modelo é o mesmo da Ligue 1, só que desde agosto as narrações da Bundesliga tinham sido em inglês. Em entrevista concedida ao site Trivela, o CEO da empresa, Lucas von Cranach, afirmou que a partir de novembro as partidas terão transmissão em português e poderão ser assistidas pelo computador, via destktop, assim como já será com as partidas da França.