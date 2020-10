São Paulo multa Arboleda após festa em meio à pandemia da Covid-19

O zagueiro equatoriano foi protagonista de mais uma polêmica; confira

Maurício Rummens/FotoArena/Estadão Conteúdo Arboleda protagonizou mais uma polêmica no São Paulo



O São Paulo decidiu multar o zagueiro Arboleda por ter participado de uma festa em meio à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O equatoriano causou mais uma polêmica ao participar de um show do Mc Guga, na madrugada desta sexta-feira, 30, na Zona Sul da capital paulista. Um vídeo do atleta no baile funk repercutiu nas redes sociais e gerou uma onda de críticas por parte de torcedores são-paulinos.

A punição também deve-se ao zagueiro ser reincidente no quesito polêmica. Em agosto, um vídeo de Arboleda dançando enquanto estava machucado viralizou na web – na época, ele chegou a perder um clássico diante do Corinthians por uma contusão muscular. Antes disso, no entanto, o defensor já havia vestido uma camiseta do Palmeiras, causando forte revolta na torcida, além de ter batido o carro em uma avenida na Zona Norte de São Paulo.

Após polêmica e reincidência de Arboleda em festas e aglomerações, o São Paulo aplicará uma multa ao atleta. O zagueiro já se envolveu em outras polêmicas. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) October 30, 2020

Atualmente, Arboleda está sendo pouco utilizado pelo treinador Fernando Diniz, ficando no banco de reservas nas últimas partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Como treinou com o restante da equipe nesta sexta-feira, ele deverá viajar com o grupo para o Rio de Janeiro, onde o Tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, no domingo, 1º, pelo nacional.