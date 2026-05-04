Os maiores artilheiros da Austrália na história das Copas do Mundo

Com cinco gols marcados em três edições diferentes, Tim Cahill é o líder isolado do ranking de goleadores da seleção australiana

Divulgação / AFP Tim Cahill comemorando gol da Austrália



Para quem busca entender as estatísticas dos Socceroos e pesquisar quem é o maior artilheiro da Austrália na história das Copas do Mundo, a resposta é imediata. O dono absoluto do recorde é o ex-meia-atacante Tim Cahill, que encerrou sua carreira internacional somando cinco gols anotados na competição ao longo de suas participações nas edições de 2006, 2010 e 2014 do torneio organizado pela FIFA.

A trajetória do ídolo no principal torneio de seleções

A relação de destaque de Cahill com a competição começou a ser desenhada na Alemanha, em 2006. Na estreia da equipe naquele ano, a Austrália perdia para o Japão até os minutos finais. O meia entrou em campo no segundo tempo para virar o jogo, marcando os dois primeiros gols do país na história da competição e garantindo uma vitória inédita por 3 a 1.

Quatro anos depois, na África do Sul, ele voltou a deixar sua marca ao fazer o primeiro gol da vitória por 2 a 1 contra a Sérvia. No entanto, o lance mais emblemático de sua carreira internacional aconteceu no Brasil, em 2014. Na derrota por 3 a 2 contra a Holanda, o camisa 4 acertou um gol de voleio de perna esquerda que até hoje é considerado um dos chutes mais difíceis e plásticos de todas as edições do torneio. Ele ainda anotou outro gol contra o Chile na mesma edição, consolidando-se como o principal nome ofensivo da Austrália.

Ranking oficial dos goleadores australianos

A lista de artilheiros do país reflete a evolução da seleção a partir de 2006, ano em que os australianos voltaram a disputar o torneio após um longo hiato de 32 anos. Abaixo, detalhamos a lista com o top 3 dos maiores goleadores.

1. Tim Cahill (5 gols)

O dono do recorde marcou duas vezes em 2006, uma vez em 2010 e duas vezes em 2014. Além de liderar o ranking de mundiais, o ex-jogador também é o maior artilheiro da história da seleção em todas as competições, com 50 gols oficiais.

2. Mile Jedinak (3 gols)

Conhecido por sua precisão inquestionável nas bolas paradas, o ex-capitão da equipe divide a segunda posição do ranking histórico. Jedinak marcou um gol de pênalti contra a Holanda na edição de 2014 e converteu duas cobranças na Rússia, em 2018, durante os difíceis confrontos contra França e Dinamarca.

3. Brett Holman (2 gols)

O meio-campista viveu seu grande ápice técnico na edição da África do Sul, em 2010. Holman garantiu o empate importante por 1 a 1 contra Gana e, na partida seguinte, abriu o placar contra a Sérvia. Ele é o único outro jogador da seleção oceânica a ter marcado mais de uma vez na competição.

Outros jogadores com um gol

Vários atletas conseguiram deixar sua marca uma única vez ao longo das campanhas australianas. O grupo de jogadores com apenas um gol no torneio inclui:

Nomes clássicos que marcaram na Alemanha em 2006: Craig Moore, John Aloisi e Harry Kewell;

Atletas da nova geração que balançaram as redes no Catar em 2022: Craig Goodwin, Mitchell Duke e Mathew Leckie;

O cenário atual e as chances de quebra do recorde

Observando o elenco que disputou a edição de 2022 e as atuais convocações para as eliminatórias asiáticas de 2026, a marca estabelecida no passado permanece extremamente segura até hoje.

Os jogadores em atividade com mais gols no torneio mundial são Goodwin, Duke e Leckie, possuindo apenas um gol marcado cada. Para que algum atleta da geração atual consiga ameaçar essa liderança absoluta, seria necessária uma campanha ofensiva muito acima dos padrões históricos da equipe nas próximas edições.

As estatísticas comprovam que o impacto gerado na linha de frente dificilmente será superado a curto prazo. O líder do ranking entregou um alto volume de gols e sempre apareceu em momentos decisivos de sobrevivência da seleção, firmando seu nome como a referência incontestável da Austrália no cenário do futebol mundial.