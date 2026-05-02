Os maiores artilheiros da seleção da Jordânia na história do futebol asiático

Com 35 gols oficiais, o experiente atacante Hamza Al-Dardour detém o recorde absoluto de bolas na rede pela equipe nacional

AHMAD ALAMEEN / AFP Atacante jordaniano Hamza Al-Dardour



Para quem busca saber quem é o maior artilheiro da seleção da Jordânia na história antes de jogar a copa, a resposta estatística é direta: o atacante Hamza Al-Dardour. O veterano centroavante marcou 35 gols em 125 partidas oficiais disputadas com a camisa de seu país. Ele lidera de forma isolada o ranking histórico da nação do Oriente Médio, que vive sua melhor fase técnica e desponta como uma forte candidata a disputar o primeiro Mundial de sua história em 2026.

A construção do recorde de Hamza Al-Dardour

Nascido em Ar-Ramtha, o dono da marca histórica estreou pela equipe principal em 2011 e rapidamente assumiu a referência ofensiva dos Nashama (Os Cavalheiros), apelido oficial da seleção jordaniana. A consagração definitiva do atleta ocorreu de forma espetacular durante a Copa da Ásia de 2015, quando ele alcançou o feito de anotar quatro gols em uma única partida contra a seleção da Palestina.

Com um estilo de jogo caracterizado pelo excelente posicionamento na grande área e finalização rápida, Al-Dardour acumulou seus números ao longo de mais de uma década de convocações regulares. Seus gols em amistosos internacionais, torneios regionais e eliminatórias garantiram o topo da estatística nacional, pavimentando o terreno muito antes do recente sucesso da atual geração.

O ranking dos maiores goleadores da Jordânia

Abaixo do atual líder, a lista oficial de goleadores conta com meio-campistas ofensivos e atacantes dinâmicos que foram os pilares do esporte local nas últimas duas décadas.

1. Hamza Al-Dardour

35 gols marcados em 125 jogos oficiais. O líder do ranking construiu sua vantagem mantendo uma alta taxa de conversão nas eliminatórias asiáticas e torneios regionais.

2. Hassan Abdel-Fattah

30 gols marcados em 111 jogos disputados. O ex-meia-atacante brilhou intensamente nas eliminatórias para o torneio de 2014, quando a Jordânia alcançou a fase de repescagem intercontinental contra o Uruguai.

3. Abdallah Deeb

20 gols marcados em mais de 100 partidas oficiais. Considerado um dos jogadores mais técnicos de sua geração, ele atuou como peça central na evolução tática da equipe durante a década de 2010.

4. Baha’ Faisal

16 gols marcados em 57 atuações. Um atacante caracterizado pela forte presença física, que sustentou uma alta média de gols por jogo nas recentes campanhas continentais.

5. Ali Olwan

14 gols marcados (número em ascensão). É o principal finalizador da nova geração e encerrou o ano de 2025 como um dos jogadores que mais balançaram as redes no futebol internacional de seleções.

O poderio da geração atual e o sistema ofensivo

A recente reestruturação do futebol jordaniano, impulsionada pela chegada na final da Copa da Ásia de 2023 sob o comando técnico de Hussein Ammouta, mudou o patamar da equipe. A transição para o estilo tático do técnico Jamal Sellami manteve um sistema ofensivo altamente produtivo, criando um ambiente propício para que novos nomes ameacem as estatísticas históricas.

Nesse cenário de evolução esportiva, atacantes em plena atividade como Ali Olwan e Musa Al-Taamari despontam como os herdeiros naturais da responsabilidade goleadora. Olwan, especificamente, tem quebrado marcas expressivas em partidas recentes, indicando que o topo do ranking pode sofrer alterações nos próximos ciclos de disputa.

A marca de 35 gols de Hamza Al-Dardour permanece como um símbolo estatístico de excelência e regularidade. Independentemente de quem venha a ultrapassá-lo na próxima década, seus números asseguram um registro permanente na história esportiva da Jordânia, servindo como o padrão de alto rendimento para o elenco que tenta consolidar o país na prateleira das grandes competições globais.