Pelé domina as estatísticas oficiais da Fifa de forma isolada, enquanto gênios argentinos perseguem de perto a coroa histórica do Rei

Para o fã de estatísticas que busca saber exatamente qual jogador deu mais assistências na história das Copas do Mundo, a resposta aponta diretamente para o passado dourado da Seleção Brasileira. O Rei Pelé ostenta o recorde absoluto de 10 passes diretos para gol em apenas 14 partidas disputadas. Os números oficias e consolidados pela federação internacional isolam o ícone máximo do esporte acima dos grandes e geniais armadores de outras décadas.

O dono do recorde e a dinastia de Pelé

O lugar mais alto das estatísticas revela que o grande diferencial do Atleta do Século não se limitava apenas às finalizações perfeitas, pois ele atuava também como o grande camisa 10 e criador de jogadas. Entre sua estreia na Suécia e a consagração definitiva, o brasileiro se mostrou o motor criativo que desequilibrava os blocos defensivos.

O ápice desta vocação de garçom ocorreu na Copa do Mundo do México em 1970. Apenas durante os jogos daquela edição inesquecível, Pelé anotou seis assistências para seus companheiros de equipe. Essa dominância assustadora no México perdura ainda nos dias atuais como o recorde de passes para gol em uma única edição do Mundial.

O ranking de assistências na história das Copas

O levantamento oficial e estatístico da Fifa rastreia a evolução tática desde os primórdios do torneio até os palcos contemporâneos. Atrás do líder brasileiro, encontram-se adversários históricos e expoentes do talento sul-americano.

Pelé (Brasil)

O grande maestro alcançou a soma incontestável de 10 assistências após pisar nos gramados de quatro edições mundiais diferentes (1958, 1962, 1966 e 1970). Lionel Messi (Argentina)

O capitão argentino contabiliza 8 assistências entregues ao longo de expressivos 26 jogos. Sua campanha sublime em 2022 representou um salto brutal nos dados, onde ele encontrou o espaço necessário para dar três passes cruciais. Diego Maradona (Argentina)

Ao lado de seu herdeiro de camisa, o eterno ícone acumulou as mesmas 8 assistências em apenas 21 aparições. Além das infiltrações impiedosas, Maradona agiu como um passador letal na histórica campanha pelo título de 1986. Pierre Littbarski (Alemanha)

Um gigante frequentemente subestimado, o meio-campista germânico gerou 7 assistências em 18 confrontos. Sua precisão na bola parada e na visão em profundidade foi alicerce da Alemanha nas jornadas de 1982 a 1990. Grzegorz Lato (Polônia)

Além de acumular prêmios de artilheiro letal em 1974, o veloz atacante provou ser altruísta dentro da área, finalizando a carreira de Mundial com 7 assistências construídas sobre 20 duelos.

A relação mais refinada com 6 assistências consolidadas traz uma forte influência do futebol europeu, sendo dividida entre os alemães Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger e Thomas Häßler, além do italiano Francesco Totti e do inglês David Beckham.

Quem ainda pode ameaçar a marca

A soberania isolada de Pelé sustentada por décadas ilustra claramente a exigência monstruosa para se criar chances de gol no mais alto nível da engrenagem do esporte moderno. A vigilância defensiva rigorosa do futebol de hoje impõe que poucos consigam se aproximar dos dígitos mais altos do ranking de garçons.

Neste tabuleiro global, Lionel Messi desponta como o ativo com reais condições esportivas de estilhaçar a barreira histórica do Rei do Futebol, precisando de apenas mais dois passes exatos, caso retorne para mais uma dança em Mundiais. Em paralelo, veteranos letais como o alemão Thomas Müller continuam habitando a lista dos jogadores mais eficientes em Copas da era mais recente.

O valor do passe cirúrgico nos mata-matas frequentemente pesa tanto quanto um chutaço no ângulo, atestando que, nas entrelinhas do futebol mundial, a generosidade do passe transforma excelentes jogadores em verdadeiros deuses do esporte.