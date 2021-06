Paris Saint-Germain fecha com irmão caçula de Mbappé até 2024

O vínculo do craque da seleção francesa, no entanto, ainda é uma pendência para a diretoria, já que é válido somente até junho de 2022

Reprodução/Twitter/@PSG_Inside Irmão caçula de Kylian Mbappé, Ethan tem 15 anos e assinou com o PSG até 2024



O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira, 25, que fechou com dois jovens jogadores: o irmão caçula de Kylian Mbappé, Ethan, de 15 anos, e Senny Mayulu, também nascido em 2006. Ambos já treinavam no centro de formação da equipe e agora têm contrato com o clube francês por três temporadas, até 2024, de acordo com um comunicado do PSG. O vínculo do craque da seleção francesa, no entanto, ainda é uma pendência para a diretoria, já que é válido somente até junho de 2022. O atacante, de 22 anos, ainda não acertou a renovação e já deixou claro que não tem a intenção de falar sobre o futuro durante a disputa da Eurocopa.