Pep Guardiola defende vacinação contra a Covid-19: ‘Confio nos cientistas’

Em meio aos polêmicos casos de jogadores que estão resistindo à imunização contra o novo coronavírus, o treinador do Manchester City também ressaltou a importância do uso de máscaras

Jon Super/EFE Pep Guardiola durante jogo do Manchester City



Josep Guardiola concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 18, na véspera do confronto entre Manchester City e Club Brugge, na Bélgica, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Além de confirmar a presença dos brasileiros Ederson e Gabriel Jesus, que defenderam o Brasil na última data Fifa, o treinador falou de outros assuntos, como a vacinação contra a Covid-19. Em meio aos polêmicos casos de jogadores que estão resistindo à imunização contra o novo coronavírus, o espanhol também ressaltou a importância do uso de máscaras.

“É um assunto privado. Eu tenho minha própria opinião. Confio nos médicos e nos cientistas. Dizem que é a melhor maneira para proteger as pessoas. Tanto eu e minha família, nos vacinamos”, garantiu o técnico. “Os médicos falarão com os jogadores de maneira individual e decidirão. Na Inglaterra, vimos quanta gente morreu e quanta gente segue sofrendo. É preciso usar máscaras e se vacinar pelo bem das pessoas”, completou Guardiola, que ajudou milhares de pessoas no Reino Unido com doações milionárias durante o auge da pandemia no país.