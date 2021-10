Juventude demite Marquinhos Santos após time entrar na zona de rebaixamento

A demissão acontece após o time ser derrotado pelo Grêmio, na noite do último domingo, e cair para a 17ª colocação

O Juventude anunciou na tarde desta segunda-feira, 18, que Marquinhos Santos não é mais o técnico da sua equipe principal. A demissão acontece após o time ser derrotado pelo Grêmio, na noite do último domingo, e entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, caindo para a 17ª colocação. “Pelo seu esforço, comprometimento e lealdade, o Esporte Clube Juventude agradece e reforça o sentimento de extremo respeito para com o profissional”, anunciou a diretoria do clube, que pretende escolher o substituto até o próximo jogo, marcado para o dia 23 deste mês, diante do Ceará, em Caxias. Contratado no início da temporada, em fevereiro de 2021, o treinador levou o Juventude ao título de Campeão do Interior Gaúcho, além da 2ª fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time até começou bem a sua campanha, mas acabou caindo de rendimento. Prova disso é que, nos últimos 12 jogos, o time gaúcho venceu apenas um.