Indireta? Ex-esposa de Hulk faz publicação enigmática: ‘Mentira desvendada’ 

Hulk vive um momento mágico na carreira, sendo peça-chave no Atlético-MG, time que lidera o Campeonato Brasileiro com folga e é semifinalista da Copa do Brasil. Fora dos gramados, o atacante também está em um momento especial. Na semana passada, o jogador anunciou que será pai de uma menina, a pequena Zaya, fruto da relação dele com Camila Angelo. Nem tudo na vida do craque do Galo, no entanto, são flores. Nas redes sociais, a ex-esposa do atleta, Iran Angelo, fez uma “indireta” para o casal, dando um tom enigmático e instigando os torcedores.

“Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte.

Obrigada Senhor, por mais um livramento”, escreveu, em sua conta no Instagram Iran Angelo, que foi mulher de Hulk por muitos anos e teve três filhos com o atleta: Ian, Thiago e Alice.

O relacionamento entre Iran Angelo e Hulk foi encerrado em 2019. Meses depois, o atacante assumiu um namoro com Camila Angelo, sobrinha da ex-companheira. O caso chegou a chamar atenção dos fãs do jogador, que passaram acompanhar os desdobramentos da história com mais afinco. Em fevereiro de 2020, Hulk se casou com Camila, mesmo a ex-mulher e tia da atual demonstrando publicamente a insatisfação com o enlace. Já o anúncio da gravidez, por sua vez, aconteceu setembro deste ano.