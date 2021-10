Edenílson foi expulso de Palmeiras x Internacional por chamar o árbitro de ‘ladrão do c******’

De acordo com a súmula assinada pelo juiz Bráulio da Silva Machado, o meio-campista disse que arbitragem estava ‘roubando’ o Colorado

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Edenílson foi expulso da partida entre Palmeiras x Internacional



O Palmeiras teve a vida facilitada na vitória contra o Internacional, na tarde do último domingo, no Allianz Parque, após o meio-campista Edenílson ser expulso por reclamar com a arbitragem. No começo do segundo tempo, logo após o juiz Bráulio da Silva Machado marcar o pênalti a favor do Alviverde paulista, o volante do Colorado dirigiu-se ao árbitro e proferiu algumas palavras que não foram captadas pela transmissão da partida. De acordo com a súmula do jogo, o atleta chamou o dono do apito de “ladrão do c*****.”

“Por após a marcação de um tiro penal contra a sua equipe, protestar de forma grosseira e ofensiva proferindo as seguintes palavras. ‘Vocês vieram aqui para nos roubar, cambada de ladrão’. informo ainda que após a expulsão o mesmo se aproximou de mim e repetidamente proferiu as seguintes palavras: ‘Ladrão do caralho’. Em seguida o mesmo se retirou do campo de jogo sem oferecer resistência”, explicou Bráulio, em súmula assinada após a partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde paulista subiu para a quarta posição na tabela, enquanto o Colorado permaneceu na sétima colocação.