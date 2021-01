‘Temos que melhorar e voltar a vencer’, confessa Fernando Diniz após derrota para o Santos

Duas derrotas seguidas no Brasileirão deixaram o São Paulo em situação complicada na tabela; Internacional venceu e está há três pontos do líder

Reprodução/ Youtube Fernando Diniz durante coletiva de imprensa



A apresentação do São Paulo na derrota contra o Santos, por 1 a 0, neste domingo no Campeonato Brasileiro, não foi convincente para torcida e treinador. Com duas derrotas seguidas no torneio, a equipe de Fernando Diniz viu a diferença no topo diminuir após o Internacional vencer suas duas últimas partidas, ficando apenas três pontos atrás. Na coletiva de imprensa pós-jogo, Diniz reconheceu que o desempenho da equipe não está bom e que é preciso fazer mais para garantir o título. “Era um jogo difícil, porque o Santos veio com a prerrogativa sem pressão nenhuma, especulando por uma bola e foi o que aconteceu. Fizemos um primeiro tempo com menos intensidade que deveria, no segundo tempo tomamos um gol com 1 minuto de jogo, melhoramos na intensidade, mas não conseguimos inverter. A gente tem que melhorar e voltar a vencer, é isso que a gente precisa agora. Com trabalho, dedicação e empenho, vamos conseguir vencer e ir atrás da conquista que o torcedor tanto merece e deseja”, disse.

Questionado sobre a discussão ríspida com Tchê Tchê na última rodada, contra o Bragantino, Diniz contou que já pediu desculpas ao jogador e ao time, disse que errou e que isso servirá como melhora para a relação de todos. “De fato é um problema que começamos a resolver internamente, foi uma exposição que eu já conversei com ele separadamente e com o grupo e temos que andar pra frente. Foi um erro que eu cometi, eu que sempre busco proteger. Mas já pedi desculpas para o Tchê Tchê e para o grupo de ter exposto ele e o time, mas a culpa tem uma curva que é benéfica e saudável, mas depois que te traz prejuízo. Olhar pra frente e, quando acontece esse tipo de coisa, é para gente crescer como time e termos relações melhores do que a gente tinha”, finalizou.