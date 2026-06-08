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Peru x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Confronto acontece pelos amistosos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (8), às 23h (de Brasília)

Jovem Pan

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Jogadores da seleção da Espanha. JOSE JORDAN / AFP

Peru e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 23h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.

A Espanha está no Grupo H da primeira fase da Copa do Mundo, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O Peru não se classificou para o mundial deste ano.

Onde assistir Peru x Espanha ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada), com início às 23h (de Brasília).

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