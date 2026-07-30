Uefa oficializa boicote a torneios da Fifa por plano de venda de ações

Seguindo o calendário, os próximos campeonatos em que seleções europeias estariam seriam os playoffs das Eliminatórias da Copa Feminina

Nesta quinta-feira (30), os países europeus confirmaram o posicionamento contra o plano da Fifa de criar uma empresa para gerenciar os direitos comerciais e operacionais de suas competições. A Uefa destaca que nenhuma de suas seleções será participante dos torneios enquanto esse projeto estiver ainda em discussão.

“Nenhuma seleção da Uefa vai participar de competições da Fifa enquanto estas propostas estiverem vivas, a não ser que ela seja inteiramente abandonada e haja garantias de que a Fifa nunca mais abrirá sua governança ou suas competições à propriedade privada”, diz a Uefa em comunicado.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, determinou na última terça-feira (29) um prazo de 53 dias para que as 211 associações nacionais aprovem o plano. Em carta enviada aos membros, afirmou-se que as entidades que rejeitassem a proposta poderiam perder até 75% do financiamento previsto no novo modelo.

Seguindo o calendário, os próximos campeonatos em que seleções europeias estariam seriam os playoffs das Eliminatórias da Copa Feminina, no mês de outubro. Com o prazo estabelecido por Infantino, até este próximo compromisso a proposta já terá uma aprovação ou não por parte das confederações. O Estadão procurou a CBF e a Conmebol mas ainda não obteve posicionamento.

Anterior a este torneio, haverá o Mundial feminino da categoria sub-20 na Polônia. Com início em 5 de setembro, este poderá ser a primeira efetivação do boicote, caso se mantenha.

Ainda em sua nota, a Uefa afirma que o futebol não é algo que possa ser comercializado, em especial a Copa do Mundo, que pertence à este meio.

“Há momentos em que as instituições são julgadas não pelo que estão prontas a aceitar, mas pelo que se recusam a negociar. Esse é um destes momentos. Algumas coisas são simplesmente importantes demais para vender. A Copa do Mundo pertence ao futebol. Sempre pertencerá. E enquanto a Europa tiver voz, nunca estará à venda”, finaliza a entidade em seu posicionamento.

Confira a nota completa da Uefa

“A Uefa e suas 55 associações-membro estão unidas. Rejeitamos de forma unânime e inequívoca a proposta da Fifa de transferir participações acionárias na Copa do Mundo e em outras competições da Fifa para investidores privados.