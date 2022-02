Pia Sundhage convoca seleção feminina para o Torneio Internacional da França; confira

O Brasil terá como adversários na competição a anfitriã França, além de Holanda e Finlândia

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage comandará a seleção brasileira feminina no Torneio Internacional da França



A técnica Pia Sundhage anunciou, na manhã desta terça-feira, 1º, a lista de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira no Torneio Internacional da França, que acontecerá entre os dias 14 e 23 de fevereiro – na competição, o Brasil terá como adversários a anfitriã, além de Holanda e Finlândia. Apesar de algumas novidades na relação, a treinadora sueca manteve a base das últimas chamadas, com Marta, Debinha e Bia Zaneratto, por exemplo, sendo lembradas. A equipe nacional estreia diante da Holanda, às 14h (Horário de Brasília), no dia 16. Na segunda rodada, o time brasileiro terá a França pela frente, no dia 19, às 17h10 (Horário de Brasília). A Canarinho fecha a participação na competição no dia 22, diante da Finlândia, às 14h (Horário de Brasília). Todas as partidas acontecerão no estádio Michel D’Ornano, em Caen.

Confira as convocadas

Goleiras: Letícia (Benfica), Lorena (Grêmio) e Jully (Palmeiras)

Defensoras: Rafaelle (Arsenal), Daiane (Madrid F.C), Tainara (Bordeaux), Tamires (Corinthians), Antônia (Madrid F.C), Thais Regina (São Paulo), Letícia Santos (Frankfurt) e Fê Palermo (São Paulo)

Meias: Ary Borges (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (Courage-EUA), Angelina (OL Reign-EUA), Duda (Flamengo), Luana (PSG), Julia Bianchi (Palmeiras)

Atacantes: Debinha (Courage-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Geyse (Madrid F.C), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gio Queiroz (Levante-ESP)