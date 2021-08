Por que o Ajax lançou uniforme para homenagear Bob Marley e a música ‘Three little birds’?

Produzida pela Adidas, a camisa tem a cor preta como predominante, com listras verde, amarelo e vermelho na manga e na região dos ombros, que representam o reggae

Reprodução/Twitter/@AFCAjax Ajax lançou terceiro uniforme em homenagem a Bob Marley



O Ajax lançou na manhã desta sexta-feira, 20, o seu terceiro uniforme para a temporada 2021/22. As peças fazem homenagem ao cantor Bob Marley, lenda do reggae, e tem inspiração em uma das músicas mais conhecidas do jamaicano, o hit “Three little birds”. Produzida pela Adidas, a camisa tem a cor preta como predominante, com listras verde, amarelo e vermelho na manga e na região dos ombros, que simbolizam o estilo musical. Além disso, escudo do clube inglês na vestimenta é vermelho, enquanto os números são amarelos. Mas, afinal, qual é a relação entre o Ajax e Bob Marley, que morreu há trinta anos?

A ligação entre o clube e o cantor não é tão recente quanto parece. Há anos, a música ‘Three little birds’ é cantada por torcedores do Ajax antes das partidas. Além disso, o filho de Bob Marley, Ki-Many Marley, já frequentou a Amsterdam Arena, casa do time, em algumas ocasiões. Tudo começou, na verdade, em 2008, quando a equipe foi visitar o Cardiff, no País de Gales, em um jogo amistoso de pré-temporada. Após a partida, por motivos de segurança, os torcedores do Ajax receberam a recomendação de não deixar o local. Assim, para entreter o público visitante, Ali Yassine, ex-locutor do Cardiff City Stadium, decidiu tocar a música do ícone do reggae. “No fim do jogo, a segurança decidiu manter os torcedores do Ajax no estádio e me pediram para tocar alguma música. Eu comecei com Bob Marley. Eles começaram a dançar, bater palmas e cantar junto. Quando eu fui embora do estádio pensei: ‘Uau'”, relembrou Yassine em entrevista ao site “Bleacher Report”. Veja o uniforme abaixo.