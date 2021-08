Real Madrid renova contrato com Benzema até a metade de 2023

Revelado pelo Lyon, o centroavante está no Santiago Bernabéu desde 2009 e coleciona 19 títulos, sendo o tetra da Liga dos Campeões da Europa e o tri do Campeonato Espanhol os mais expressivos

O Real Madrid anunciou na manhã desta sexta-feira, 20, que renovou o contrato de Karim Benzema por dois anos anos, ou seja, até a metade de 2023. Através das redes sociais, o clube postou o momento em que o atacante assinou a prorrogação do vínculo ao lado do presidente Florentino Pérez. Revelado pelo Lyon, o centroavante está no Santiago Bernabéu desde 2009 e coleciona 19 títulos, sendo o tetra da Liga dos Campeões da Europa e o tri do Campeonato Espanhol os mais expressivos. Ao todo, ele soma 559 partidas oficiais pelo time, com 281 gols e 143 assistências.