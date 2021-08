Santos perde do Libertad por 1 a 0 e é eliminado da Copa Sul-Americana

Equipe brasileira não apresentou bom futebol no Defensores del Chaco; jogo de ida tinha terminado em 2 a 1 para os santistas

EFE/Cesar Olmedo POOL Santos e Libertad, no Defensores del Chaco



Atual vice-campeão da Copa Libertadores, o Santos não apresentou um bom futebol no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad, no Defendores del Chaco, e acabou perdendo por 1 a 0 e sendo eliminado da competição continental. A partida de ida tinha terminado 2 a 1 para os santistas, que precisavam de um empate sem gols ou uma vitória simples para avançar. Porém, levou um gol logo aos 13 minutos de partida com Carlos Ferreira empurrando para as redes. A estratégia do time de Fernando Diniz precisou mudar, mas a equipe pouco produziu no primeiro tempo. Na volta do intervalo, aos dois minutos, Marcos Leonardo cabeceou no travessão e deu uma esperança para o Santos de poder reagir. Lucas Braga tentou apenas uma vez e o goleiro Silva defendeu sem dar rebote. Sem criatividade no ataque, a equipe brasileira não conseguiu balançar as redes e o jogo terminou 1 a 0 para os paraguaios. Na fase semifinal, o Libertad enfrentará o RB Bragantino, que eliminou o Rosário Central.