Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Portugal x Nigéria se enfrentam em amistoso nesta quarta, às 16h45, no Dr. Magalhães Pessoa; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Portugal x Nigéria se enfrentam nesta quarta, dia 10, às 16h45, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em amistoso internacional em preparação para a Copa do Mundo. Portugal estreia no próximo dia 17 contra a República Democrática do Congo, pelo grupo K, que também tem Colômbia e Uzbequistão.

A Nigéria está fora da Copa.

Onde assistir Portugal x Nigéria ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, Prime Video e GloboPlay, com início da transmissão às 16h45.

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