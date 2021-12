Premier League adia jogo entre Liverpool e Leeds após surto de Covid-19

Partida entre Wolverhampton e Watford marcada para o ‘Boxing Day’ também será remarcada

EFE/EPA/LYNNE CAMERON Jogos estavam agendados para a amnhã do domingo, 25, chamado de 'Boxing Day'



A Premier League anunciou nesta quinta-feira, 23, que os jogos programados entre Liverpool e Leeds e Wolverhampton e Watford para o “Boxing Day”, feriado comemorado um dia após o Natal, foram adiados em virtude de casos de Covid-19 nas equipes. “Após pedidos de adiamento de Leeds United e Watford por causa da doença, o Conselho da Premier League reuniu-se nesta manhã e, lamentavelmente, concordou em cancelar os jogos do Boxing Day dos dois clubes afetados”, iniciou o comunicado. “A liga sabe que a decisão de adiar estes dois jogos irá decepcionar os torcedores e compreende as frustrações em um momento especial do ano em que as pessoas estão ansiosas para assistir aos jogos de futebol. O objetivo da liga é fornecer o máximo de clareza possível, mas infelizmente alguns adiamentos às vezes precisam ser feitos com pouca antecedência, pois a segurança é a prioridade”, justificou a Premier League.

No final da semana passada, seis partidas da 18ª rodada do Campeonato Inglês foram canceladas, entre elas um confronto entre Watford e Crystal Palace. Segundo a Premier League, o Watford continua a ter um número insuficiente de jogadores para formar uma equipe depois do adiamento da partida na semana passada. Com a saída dos jogadores do isolamento, a liga espera que a equipe esteja disponível para o jogo na próxima terça-feira, 28, contra o West Ham United. O Leeds também não será capaz de cumprir seu compromisso neste fim de semana devido ao número de jogadores com infectados pelo coronavírus, com lesões e outras doenças. O campo de treinamento do clube também foi fechado após consulta com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido e a Premier League.