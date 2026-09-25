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Futebol Internacional

Manchester City é considerado culpado de 114 infrações financeiras, diz portal

Nenhuma punição foi definida até o momento pelas autoridades

AFP

(ARQUIVO) Torcedores chegam aos arredores do Etihad Stadium antes da partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester City e Real Madrid, em Manchester, no noroeste da Inglaterra, em 17 de maio de 2023. O Manchester City foi considerado culpado de todas, exceto uma, das 115 acusações da Premier League que enfrenta por violação de regulamentos financeiros, informou o The Athletic na sexta-feira, 25 de setembro de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP)
Há 80 infrações financeiras no período de 2009 a 2018 Paul ELLIS / AFP

O Manchester City foi considerado culpado de 114 das 115 acusações que pesam contra o clube por violar as regras financeiras da Premier League, publicou o portal esportivo The Athletic nesta sexta-feira (25).

Segundo a publicação, nenhuma punição foi definida até o momento pelas autoridades, que também não tornaram pública sua decisão, e o clube de Manchester apresentará recurso.

Em fevereiro de 2023, após quatro anos de investigação, a liga inglesa apresentou 115 acusações contra os ‘Citizens’.

Entre elas, há 80 infrações financeiras no período de 2009 a 2018 (contratos de patrocínio inflacionados ou complementos salariais não declarados, entre outras) e outras 35 acusações adicionais por falta de cooperação durante a fase de investigação.

De setembro a dezembro de 2024, uma longa audiência foi realizada perante uma comissão independente composta por três membros, em um local mantido em sigilo. Lá, os advogados da Premier League e os do clube abordaram esse conflito.

Em 2020, a Uefa suspendeu a equipe por dois anos de suas competições continentais de clubes devido a supostas infrações ao fair-play financeiro, mas essa punição foi posteriormente revogada após um recurso apresentado na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Desde que foi comprado em 2008 pelo fundo de investimento Abu Dhabi United Group, dos Emirados Árabes Unidos, o Manchester City deu um salto de qualidade e acumula grandes títulos em sua fase mais recente.

O City marcou época durante a última década (2016-2026), na qual teve Pep Guardiola como técnico: conquistou sete títulos do Campeonato Inglês entre 2018 e 2024, e venceu pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa em 2023.

Se o clube for formalmente considerado culpado, a punição poderá incluir a perda de pontos ou até mesmo uma exclusão da Premier League.

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