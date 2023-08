Presidente da Federação Espanhola surpreende, não renuncia e diz que beijo em Hermoso foi consentido

Cartola minimizou o caso e ainda afirmou que o ato ‘foi consentido’ e ‘espontâneo’

EFE/RFEF/Pablo García Luis Rubiales decidiu ficar no cargo após o polêmico beijo em Jenni Hermoso



Luis Rubiales surpreendeu nesta sexta-feira, 25, ao não renunciar ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por conta do beijo na jogadora Jenni Hermoso durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina. Após sofrer forte pressão de autoridades da Espanha e ver a imprensa local cravar sua saída, o mandatário disse que continua no posto. Em entrevista coletiva, o cartola ainda afirmou que o ato “foi consentido” e “espontâneo”, minimizando sua conduta. “O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Portanto, não há desejo e não há posição de domínio. Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido”, declarou.

Segundo Rubiales, a jogadora aceitou dar um “selinho” nele após receber a medalha de campeã mundial. Em seu discurso, o presidente também criticou o “assassinato social” e a manifestação de Hermoso após a repercussão do caso. “Aí começam essas pressões, o silêncio da jogadora e um comunicado que não consigo entender. Aqui está sendo executado um assassinato social, estão tratando de me matar. Como espanhóis, temos que fazer uma análise de para onde vamos. Ser campeão mundial é a melhor coisa do futebol. Lutamos muito por isso”, comentou o mandatário, que foi aplaudido por membros da Federação Espanhola e até pelos treinadores das seleções masculinas e femininas.

Após a entrevista, a jogadora Alexia Putellas, atual bicampeã dos prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro, criticou Rubiales nas redes sociais. “Isso é inaceitável. Acabou. Estou contigo, companheira Jenni Hermoso”, escreveu uma das referências da seleção espanhola. Já o ex-jogador Iker Casillas, capitão do título mundial da seleção masculina, classificou o discurso do presidente da RFEF como “uma vergonha alheia”. Apesar de não renunciar, Rubiales pode ser retirado do cargo por autoridades espanholas – a RFEF é comandada pelo Ministério do Esporte. Além disso, o dirigente foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) e também está sofrendo um processo disciplinar na Fifa.