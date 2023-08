Pressionado, Rubiales vai deixar presidência da Federação Espanhola após beijo em jogadora 

Mandatário convocará uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 25, para oficializar a renúncia

Reprodução/Twitter/@@Piloooupilou Rubiales beijou Hermoso após a Espanha ganhar a Copa do Mundo Feminina



Após forte pressão de autoridades da Espanha e da comunidade do futebol, Luis Rubiales vai renunciar ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). De acordo com o jornal “Cadena Ser”, o mandatário convocará uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 25, para oficializar a demissão. Extremamente criticado por beijar a jogadora Jenni Hermoso após a conquista do título na Copa do Mundo Feminina, a expectativa é que o dirigente faça um novo pedido de desculpas. O cartola, entretanto, deve continuar respondendo por seus atos. Além de ser denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD), Rubiales também viu a Fifa abrir um processo disciplinar nesta quinta-feira – o caso está sob sigilo. Nesta semana, a atleta campeã mundial também rompeu o silêncio e se manifestou através de sua assessoria. A meio-campista pediu à Federação que implementasse “os protocolos necessários” e adotasse “medidas exemplares” em relação ao ‘caso Rubiales’. O beijo do presidente da RFEF causou repercussão mundial e até ofuscou a campanha história do título inédito da Fúria, na vitória contra a Inglaterra, no domingo passado.