Presidente do Al Nassr mostra arrependimento por ter contratado Cristiano Ronaldo: ‘Fui enganado’ 

Declaração acontece três dias depois do time ser eliminado pelo Al Wehda, na semifinal da Copa do Rei Saudita, e ficar com poucas chances de título na temporada

EFE/EPA/STR Cristiano Ronaldo durante partida do Al-Nassr, da Arábia Saudita



Presidente do Al Nassr, Al-Muammar afirmou nesta quinta-feira, 27, que está arrependido de ter fechado com Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao “Arabia News 50”, o mandatário do clube saudita classificou o negócio como um “engano”. A declaração acontece três dias depois do time ser eliminado pelo Al Wehda, na semifinal da Copa do Rei Saudita, e ficar com poucas chances de título na temporada. “Só fui enganado duas vezes na vida. A primeira vez foi quando pedi três kebabs (comida árabe) e só me deram duas. A segunda vez foi por ter contratado o Cristiano Ronaldo”, polemizou. Após rescindir com o Manchester United, o atacante português assinou vínculo com a equipe do Oriente Médio válido até a metade de 2025.

De acordo com a imprensa europeia, o astro está recebendo 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão). Até o momento, CR7 soma 14 partidas, contribuindo com 11 gols e 2 assistências. A fase do lusitano, entretanto, não é boa. Já são quatro jogos sem balançar as redes ou dar um passe decisivo. Na derrota para o Al Hilal, pelo Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo chegou a “perder a cabeça” duas vezes, dando um “mata-leão” no volante Gustavo Cuéllar e fazendo gesto obsceno ao ser provocado por torcedores rivais – o cinco vezes melhor do mundo da Fifa foi processado pela “resposta” indelicada. Em busca da redenção, o veterano de 38 anos deve voltar a campo nesta sexta-feira, 28, para encarar o Al Raed, pela 24ª rodada da liga nacional. Atualmente, o Al Nassr ocupa a segunda posição, com 53 pontos, três a menos que o Al Ittihad. Os líderes, entretanto, têm um jogo a menos no torneio.