Cristiano Ronaldo recebe processo pedindo deportação da Arábia Saudita; entenda

Craque português, atualmente no Al Nassr, está sendo acusado de ‘atentado ao pudor’

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo durante partida do Al Nassr pelo Campeonato Saudita



O atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, recebeu um processo pedindo sua deportação da Arábia Saudita. Nesta quinta-feira, 20, o astro português está sendo acusado pela advogada Nouf bin Ahmed, especialista em direito internacional, por “atentado ao pudor”. A denúncia tem relação com a postura de CR7 após a derrota para o rival Al Hilal, na última terça-feira, pelo Campeonato Saudita. Na ocasião, o craque aparece colocando as mãos na genitália ao ser provocado pelos torcedores rivais, que entoaram o nome de Lionel Messi. “Não acompanho o esporte. Se os torcedores do Al Hilal provocaram Cristiano Ronaldo, ele não soube responder. A conduta de Cristiano constitui um delito. Um ato publicamente indecente que requer prisão e deportação quando cometido por um estrangeiro. Iremos apresentar uma petição ao Ministério Público nesse sentido”, disse Nouf bin Ahmed, que confirmou mais tarde que o processo já foi encaminhado.