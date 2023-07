Presidente do PSG anuncia Luis Enrique na vaga de Galtier e esclarece situação de Mbappé

Nasser Al-Khelaifi oficializou novo técnico e deu ultimato ao craque francês

Reprodução/Twitter/@PSG_inside Luis Enrique é o novo técnico do PSG



O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira, 5, que o treinador Luis Enrique assumiu a vaga de Christophe Galtier no comando de sua equipe principal. Em nota oficial, o clube francês comunicou que o profissional espanhol assinou contrato válido por duas temporadas, ou seja, até a metade de 2025. Sem trabalhar desde o fim do ano passado, quando deixou a seleção espanhola, o treinador tem um histórico vitorioso no Barcelona. De 2014 a 2017, ele levou o time catalão ao título da Liga dos Campeões (2014/15), do Mundial de Clubes (2015) e ao bi do Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16), além de troféus de menor expressão. Assim, no conjunto parisiense, Luis Enrique reencontrará o atacante brasileiro Neymar.

Ao lado do treinador, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, concedeu entrevista coletiva e também respondeu sobre outros assuntos. Como não poderia ser diferente, o mandatário foi questionado sobre a situação de Kylian Mbappé, craque do time e que tem contrato somente até a metade de 2024. Segundo o cartola, o atacante não sairá do clube “de graça” e só continuará no grupo se renovar seu contrato – caso contrário, será negociado nesta janela de transferências. “Se ele quiser ficar, nós também, mas ele tem que assinar um novo contrato. Não podemos deixar o melhor jogador sair de graça e ele não vai sair de graça. Ele não planeja sair de graça, se alguém mudou de ideia não é minha culpa. Você já tem o que veio procurar”, disparou.