PSG vence Bayern de Munique por 2 a 0 e vai à semifinal do Mundial de Clubes

Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Desire Doue, camisa 14 do Paris Saint-Germain, comemora após Ousmane Dembélé, camisa 10 do Paris Saint-Germain, marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA



Com gols de Désiré Doué e Ousmane Dembélé, o Paris Saint-Germain derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 neste sábado (5), em Atlanta, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na reta final da partida, Doué (78′) abriu o placar para o PSG e Dembélé (90′) selou a vitória do time parisiense, que nos últimos minutos precisou se defender com nove jogadores em campo, após as expulsões de Willian Pacho e Lucas Hernández.

Os franceses vão disputar uma vaga na decisão do torneio contra o vencedor do confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo ainda neste sábado.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira