PSG vence Lyon nos acréscimos com gol de Icardi e mantém 100% no Francês

Após Lucas Paquetá abrir o placar para os visitantes, o conjunto parisiense virou com gols de Neymar, de pênalti, e Mauro Icardi

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar cumprimenta Messi em partida do PSG contra o Lyon



O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória épica neste domingo, 19, ao bater o Lyon por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Francês. Após Lucas Paquetá abrir o placar para os visitantes, o conjunto parisiense virou com Neymar, de pênalti, e Mauro Icardi, que entrou para marcar já nos acréscimos da segunda etapa. Com o resultado, o PSG mantém a liderança e os 100% de aproveitamento na competição, com 18 pontos. O Lyon, por sua vez, é somente o 12º colocado na tabela, com seis pontos.

Contando com um quarteto formado por Messi, Neymar, Mbappé e Di María, o PSG foi melhor no primeiro tempo, criando as melhores oportunidades a partir do camisa 30. Após bom passe de calcanhar do brasileiro, Messi perdeu grande oportunidade. Depois, o “ET” acertou cobrança de falta no travessão. Apesar da superioridade, o Lyon foi quem largou na frente, já na segunda etapa. O brasileiro Lucas Paquetá recebeu belo passe, saiu na frente do goleiro e não desperdiçou. Logo depois, no entanto, Neymar foi derrubado dentro da área. Na cobrança, ele esperou a definição de Anthony Lopes e converteu. Quando tudo se encaminhava para o empate, Mbappé fez boa jogada e serviu Icardi.